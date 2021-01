Wenn auch Singgruppen eine Impfung bekommen

Die Verteilung des Impfstoffs läuft alles andere als rund: Während beim Spitalspersonal der Impfstoff fehlt (siehe nebenstehender Artikel), wirft die Vergabe von überschüssigen Impfdosen im Umfeld von Altenheimen weiter Fragen auf.

In Sankt Georgen im Attergau wurden beispielsweise auch ehrenamtliche Mitglieder einer Singgruppe, die regelmäßig ins örtliche Altenheim kommen, um dort mit Senioren zu musizieren, geimpft. Für manche Gemeindebürger, die sich an die OÖN gewandt haben, ist das nicht nachvollziehbar.

Ebenfalls mit überschüssigen Dosen aus dem Altenheim Sankt Georgen geimpft wurde, wie berichtet, Bürgermeister Ferdinand Aigner (VP). Beim Ortschef, der aufgrund einer schweren Erkrankung im Vorjahr mehrfach operiert wurde, geschah das allerdings auf dringendes Anraten seines Hausarztes.

Vielfach wurden auch Priester, die als Seelsorger ins Seniorenheim kommen, mit überschüssigen Dosen geimpft – so auch der Pfarrer von der Sankt Georgen. Das entspricht den Reihungsvorgaben des Bundes (siehe Kasten).

Stichprobenartige Kontrolle

Um sicherzustellen, dass diese Vorgaben eingehalten werden, hat das Land gestern alle Bezirksverwaltungsbehörden aufgefordert, die Impfungen in den Heimen stichprobenartig zu überprüfen. Die Immunisierung in Alters- und Pflegeheimen habe oberste Priorität, sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP). "Dafür gibt es klare Vorgaben und die müssen auf Punkt und Beistrich eingehalten werden." In Vorarlberg kündigte Landeshauptmann Markus Wallner (VP) an, dass ab sofort bei allen Impfaktionen in den Vorarlberger Heimen je zwei Mitarbeiter des Landes zur lückenlosen Dokumentation anwesend sein werden.

In Salzburg nahm Landeshauptmann Wilfried Haslauer (VP) Bürgermeister, die in den Heimen geimpft wurden, in Schutz. Wenn sie regelmäßig Aufgaben in den Heimen wahrnehmen, würden Bürgermeister unter die Priorität I fallen, so Haslauer in einem Schreiben an alle Ortschefs im Land. In Salzburg sind nach Landesangaben rund zehn Prozent der insgesamt 119 Bürgermeister bereits geimpft.

In Oberösterreich wurden, wie berichtet, neben dem VP-Ortschef von Sankt Georgen im Attergau die SP-Bürgermeister Josef Bleckenwegner (Eberschwang), Stefan Karlinger (Enns), Leopold Schilcher (Bad Goisern), Erich Wahl (St. Georgen/Gusen) sowie Rudolf Vogtenhuber (Lenzing) geimpft.

Bürgermeister im Spital geimpft

Gestern wurde bekannt, dass auch Friedrich Neuhofer, VP-Bürgermeister von Ottnang, bereits geimpft wurde. Er habe sich nicht in seiner Funktion als Bürgermeister in einem Altersheim impfen oder vorreihen lassen, sagte Neuhofer auf Anfrage. Vielmehr gelte er nach einem schweren Herzinfarkt als Hochrisikopatient. Daher habe er als karenzierter Pfleger bei seinem Arbeitgeber, dem Landeskrankenhaus Vöcklabruck, angefragt, ob er sich immunisieren lassen könne – und sei dort an die Reihe gekommen.

Die Reihungsvorgaben

1. Bewohner von Alten- und Pflegeheimen

2. Personal in Alten- und Pflegheimen; Personen mit regelmäßiger Tätigkeit / regelmäßigem Aufenthalt in Alten- und Pflegeheimen

3. Personal in medizinischen Einrichtungen mit besonders hohem Expositionsrisiko oder engem Kontakt zu vulnerablen Gruppen

4. Über-80-Jährige, die nicht im Heim wohnen

