"Wenig Unrechtsbewusstsein für Taten"

Nachdem am Wochenende fünf Jugendliche zwei Linzer zuerst bespuckt und dann auf dem Taubenmarkt krankenhausreif geschlagen haben, beklagte der Linzer Stadtpolizeikommandant Karl Pogutter in den OÖN, dass die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen in den vergangenen zwei Jahren stark zugenommen habe. Viele der jungen Täter hätten Migrationshintergrund und keinen Respekt, auch nicht gegenüber Polizisten.

"Auch wir bemerken, dass es derzeit Jugendbanden mit sehr jungen Mitgliedern gibt, die sich oft im Bereich Hauptbahnhof befinden", sagt Jugendstrafrichter Walter Eichinger im Gespräch mit den OÖNachrichten. "Diese haben oft wenig Unrechtsbewusstsein für ihre Gewalt- und anderen Taten."

Während Pogutter beklagt, es gebe zu wenig Konsequenzen für die jugendlichen Straftäter, entscheiden Richter von Fall zu Fall: "Wir Jugendrichter sind es gewohnt, in den Hauptverhandlungen ausgehend vom Strafrahmen eine der Schwere der Tat und dem Täter angemessene, die Opferinteressen berücksichtigende Sanktion zu finden", sagt Eichinger. Damit würden sehr wohl Konsequenzen geschaffen, betont der Richter. Die Sanktionspalette reiche dabei von Bewährungshilfe über Antigewalttraining bis hin zu Gefängnisstrafen bei schweren und schwersten Verbrechen.

Projekt "Justiz stellt sich vor"

Das Landesgericht Linz hat vor sieben Jahren auch das Präventionsprojekt "Justiz stellt sich vor" ins Leben gerufen, um Jugendlichen die Konsequenzen von Straftaten vorzuführen. "Ziel ist die Bewusstseinsbildung", sagt der Jugendrichter, der einer von drei Strafrichtern ist, die an diesem Projekt teilnehmen. 500 Schülern haben sie bisher von den Abläufen bei Gericht erzählt, über aktuelle Strafverfahren und die oft nicht bedachten Konsequenzen wie Schmerzensgeld- und Schadenersatzansprüche, Probleme bei Führerschein und Fremdenpolizei und auch der Strafregisterauskunft gesprochen. Die Schüler können auch ein Strafverfahren am Landesgericht Linz hautnah mitverfolgen.

