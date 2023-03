Wem gehört die Natur? Der schmale Grat zwischen nützen und ausnützen

Jäger, Sportler, Landwirte und Naturschützer an einem Tisch. Die Frage: "Wem gehört die Natur?" Es bedurfte nur weniger "Zutaten", um die Sporthalle in Andorf (Bezirk Schärding) bis zum letzten Platz zu füllen. Eingeladen hatte der Naturschutzbund Schärding in Kooperation mit den OÖN.