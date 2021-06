Weltweite Ehrung: Heute wird der "Oscar des Umweltschutzes" verliehen

Wenn die Kirchturmuhr von Neukirchen bei Altmünster heute Nachmittag fünf Uhr schlägt, blicken Menschen auf der ganzen Welt gebannt auf den Bildschirm. Zum 21. Mal wird der "Energy Globe Award", einer der weltweit renommiertesten Umweltpreise, verliehen, heuer findet die Ehrung allerdings nur online statt. Die Idee für die Auszeichnung, die in 187 Ländern verliehen wird, stammt von Wolfgang Neumann, einem Landwirt aus Neukirchen bei Altmünster.

Stream der Ehrung auf energyglobe.info und nachrichten.at

"Eigentlich brauchen wir uns um unsere Zukunft keine Sorgen mehr zu machen", sagt Neumann. "Für fast jedes Umweltproblem gibt es eine Lösung. Das Problem ist nur, dass viele Projekte viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Dafür ist der ,Energy Globe‘ da." Knapp 3000 Projekte gingen heuer ins Rennen um den begehrten Preis, doch nur 20 schafften es ins heutige Finale, darunter auch ein Projekt aus dem Mühlviertel.

Fünf Kategorien, fünf Preise

In fünf Kategorien wird der "Energy Globe Award" verliehen. Initiativen aus Österreich, Dänemark und Island, aber auch aus Südafrika und Taiwan rittern in den Rubriken Erde, Wasser, Feuer, Luft und Jugend um den ersten Platz.

"Als ich den Preis vor 21 Jahren ins Leben gerufen habe, hätte ich nie erwartet, dass das solche Wellen schlägt", sagt Neumann. "Ich habe damals eher mit gewöhnlichen Sanierungsprojekten gerechnet, aber dass da Initiativen mit solcher Vielfalt und Qualität mitmischen, ist hervorragend." Knapp 30.000 Ideen wurden seit den Anfängen des "Energy Globe" im Jahr 2000 eingereicht. "Eigentlich hätten alle eine Ehrung verdient, aber gewinnen können wenige, das ist wie beim Oscar", sagt Neumann. "Der ,Globe‘ ist quasi der Oscar des Umweltschutzes."

Vergangenes Jahr fand die Siegerehrung in der finnischen Stadt Espoo statt. Teils in Präsenz, teils digital. Heuer muss sie zur Gänze in die digitale Welt übersiedeln. "Nicht nur wegen Corona haben wir uns für eine Onlineveranstaltung entschieden. Es macht ja irgendwie auch keinen Sinn, wenn für eine Nachhaltigkeitsveranstaltung die Teilnehmer aus aller Welt mit dem Flugzeug anreisen", sagt der "Energy-Globe"-Erfinder.

Am Samstagnachmittag, 17 Uhr, stellt Arabella Kiesbauer im Stream auf energyglobe.info die Projekte, die es ins Finale geschafft haben, vor. "Es freut mich enorm, dass auch so ein hervorragendes Projekt aus Oberösterreich dabei ist", sagt Neumann. Im Mühlviertel heißt es ab 17 Uhr Daumendrücken. Denn Walter Kreisel und Manfred Ledermüller von der Freistädter "Imhotep Industries GmbH" gehen in der Kategorie Wasser mit ihrem Projekt "Phantor" ins Rennen, einem atmosphärischen Wassergenerator, der aus Luftfeuchtigkeit bis zu 10.000 Liter Trinkwasser generieren kann. "Wir freuen uns extrem, dass wir im Finale sind, damit haben wir wirklich nicht gerechnet", sagt Ledermüller. "Ein Sieg wäre natürlich eine klasse Geschichte, aber die weltweite Konkurrenz ist einfach riesig", sagt Kreisel. (mis)

Das ist der Energy Globe

Als „Oscar des Umweltschutzes“ bezeichnet Wolfgang Neumann den von ihm erschaffenen „Energy Globe Award“. Im Jahr 2000 wurde der Preis das erste Mal verliehen und wurde zum Selbstläufer. Neumann begrüßte die Preisträger in Japan, im Iran, in Ruanda, in Kanada und im Europa Parlament in Brüssel. Gemeinsam mit Kofi Annan (†2018) oder Michail Gorbatschow. Zuletzt fand die Ehrung vergangenes Jahr im finnischen Espoo statt. Knapp 30.000 Projekte für den Umwelt- und Klimaschutz wurden seit 2000 eingereicht. Alljährlich wird Wolfgang Neumanns Umweltpreis in 187 Ländern vergeben. Doch nur die Besten schaffen es auch zur Siegerehrung der weltweit besten Projekte. Diese findet heuer allerdings nur online statt.