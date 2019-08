Weltrekordversuch: Wolfgang Fasching ist gestartet

Die schöne Landschaft kann Fasching nach dem Start wohl nicht genießen. Die Route führt an den Traumstränden von Marbella vorbei, nach rund 200 Kilometern geht es westlich an Cordoba in der südspanischen Region Andalusien vorbei. Die Temperaturen dürften dabei von 27 Grad in Gibraltar auf weit über 30 in Andalusien steigen.

Pro Tag will Fasching mindestens 500 Kilometer absolvieren. Auf der 5.656 Kilometer langen Strecke durchquert Fasching neun Länder (Spanien, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Dänemark, Finnland, Schweden, Norwegen).

Die OÖN begleiten Wolfgang Fasching bei seinem Weltrekordversuch. Auf nachrichten.at finden Sie täglich aktuelle Fotos und Informationen von der Strecke.