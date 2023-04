Weltneuheit in Gampern: Speicher für grünen Wasserstoff geht in Betrieb

Mitten in den frisch bestellten Feldern und frühlingsgrünen Wiesen der Gemeinde Gampern im Bezirk Vöcklabruck wurde gestern ein Kapitel Energie-Geschichte geschrieben: Der weltweit erste unterirdische Wasserstoffspeicher in porösem Sandstein wurde am Donnerstag der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Demonstrationsanlage von Österreichs größtem Gasspeicher-Unternehmen RAG zeigt, „was in den nächsten Jahrzehnten möglich sein wird“, sagte RAG-Chef Markus Mitteregger.