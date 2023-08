Weltjugendtag in Lissabon: Wo Jugendliche aus der ganzen Welt ihren Glauben feiern

Bei der Eröffnungsveranstaltung am Dienstag war erst ein Bruchteil der Jugendlichen dabei, die in Lissabon bis zum Wochenende erwartet werden.

Singende Jugendgruppen ziehen durch die Straßen Lissabons, musizieren mitten am Gehsteig, andere tanzen dazu. Von 1. bis 6. August treffen in Portugal beim Weltjugendtag Jugendliche aus allen Teilen der Welt zusammen, um gemeinsam ihren Glauben zu feiern und Gleichgesinnte kennenzulernen. „Es gibt kaum eine Straße, wo man keine Teilnehmer des Weltjugendtags trifft“, sagt Vitus Glira, Diözesanjugendseelsorger in Linz.