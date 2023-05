Weltbienentag: Den summenden Helferinnen unter die Flügel greifen

Sie tragen zur Verbesserung der Umwelt bei und sind ein wesentlicher Bestandteil der heimischen Nahrungsmittelproduktion. Etwa 500 Millionen Euro an Leistung erbringen die Bestäuberinsekten pro Jahr in Österreich. Doch rund die Hälfte der heimischen Arten ist nicht ausreichend geschützt: Die Rede ist von den Wildbienen, deren Biotope und vor allem richtige Nahrung in den vergangenen Jahren einen massiven Rückgang verzeichnen mussten.