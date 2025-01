Welt-Zebra-Tag im Zoo Schmiding: Darum sind die Savannenbewohner schwarz-weiß gestreift

Die Antworten auf diese Fragen sind verblüffend: Obwohl der Großteil des Fells eines Zebras weiß ist – etwa das Fell am Bauch oder den Innenseiten der Beine - haben Wissenschafter herausgefunden, dass Zebras eigentlich schwarze Haut haben und jedes Haar schwarz ist. Die weißen Streifen entstehen erst durch eine spezielle Pigmentsteuerung. Das heißt: Zebras sind schwarz mit weißen Streifen – und nicht umgekehrt.

Anlässlich des heutigen Welt-Zebra-Tages gibt es das ganze Wochenende lang im Zoo Schmiding ein Schwerpunktprogramm über die gestreiften Savannenbewohner. „So wird es sowohl am Samstag als auch am Sonntag um 11 Uhr ein zusätzliches „Meet the keeper“ bei den Zebras geben, bei dem die Besucher die Chance haben, das Jungtier nicht nur bei seinen ausgelassenen Galopp Ausflügen über die Savanne zu beobachten, sondern auch spannende Hintergrundinformationen zu den Zebras, ihre faszinierenden Anpassungen, als auch über die Arbeit als Tierpfleger im Bereich afrikanischer Savanne, zu erhalten“, so Zoologin Daniela Artmann.

Aber wozu dienen die Streifen überhaupt? Die markante Färbung der Zebras ist nicht nur ein Hingucker, sondern hat gleich mehrere Funktionen: Es hat kühlende Wirkung, bietet Schutz vor Insekten, dient der Verwirrung von Feinden, und natürlich der individuellen Erkennung, denn jedes Zeichenmuster ist wie ein menschlicher Fingerabdruck.

Bildergalerie: Welt-Zebra-Tag im Zoo Schmiding (Foto: Zoo Schmiding/Peter Sterns) Bild 1/9 Galerie ansehen

Nachwuchs zeigt Streifenvielfalt

Auch das im August 2024 im Zoo geborene Jungtier trägt ein individuelles Streifenmuster. Noch immer etwas kleiner als die erwachsenen Tiere, springt es derzeit übermütig durch die Savanne, misst sich mit seinem Papa und fordert ihn kühn heraus.

Mehr zum Thema Oberösterreich Niedliches Zebra-Baby im Zoo Schmiding: Warum seine Geburt so besonders ist KRENGLBACH. Vor einer Woche erblickte im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels ein Zebrafohlen das Licht der Welt. Niedliches Zebra-Baby im Zoo Schmiding: Warum seine Geburt so besonders ist

Zebras sind in freier Wildbahn zunehmend bedroht. Lebensraumverlust und die Wilderei spielen dabei eine zentrale Rolle. Besonders das stark gefährdete Grévy Zebra kämpft ums Überleben, aber auch die Bestände der Steppenzebras schrumpfen in einige Regionen Afrikas. Der Weltzebratag solle Menschen darauf aufmerksam machen, dass der Schutz der Zebras dringend notwendig ist.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper