Welserin rief Rettung, weil sie ihren Ring nicht vom Finger brachte

Nach dem vermeintlichen Notruf einer Frau aus Wels rückten am Freitag gegen ein Uhr in der Früh die Rettung und die Welser Feuerwehr aus, um zu helfen. Doch für die Einsatzkräfte gab es am Ende nichts zu tun, weil die Anruferin nicht in Gefahr war. Die Dame konnte ihren Ring nicht mehr vom Finger abnehmen. Zwar verspürte die Frau einen "Druck", Schwellungen hätten sich aber nicht feststellen lassen, hieß es.

Die Feuerwehr war ausgerückt, um den Ring im Notfall mit Werkzeug entfernen zu können. Doch das Risiko, die Frau dabei zu verletzen, sei zu groß gewesen. "Es gab bei dem Einsatz für uns nichts zu tun", hieß es gestern von der Welser Feuerwehr. Die Rettungskräfte boten der Frau an, sie ins Krankenhaus zu transportieren, was diese aber ablehnte. Die Helfer rieten der Frau, sich den Ring von einem Juwelier abnehmen zu lassen. "Es handelte sich für uns um einen Fall von Transportverweigerung", bestätigte Christian Hartl, der Sprecher des Roten Kreuzes in Oberösterreich, den Vorfall mit dem Welser "Notruf".

"Alternativen zum Notruf"

"Als Rotes Kreuz helfen wir gerne und immer", betonte Hartl. Allerdings gebe es in solchen Situationen "Alternativen zum Notruf 144". So betreibe die Organisation einerseits den hausärztlichen Notdienst unter der Nummer 141 und andererseits auch die telefonische Gesundheitsberatung unter 1450. "Dort sind geschulte Pflegekräfte, die anhand der Symptome dann empfehlen, wo die Patienten in dem Moment die beste Betreuung erhalten", so Hartl.