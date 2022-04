Welserin filmte Alkofahrt mit Baumaschine

Der Bursche hatte in der Nacht auf den 30. März auf einer Baustelle im Welser Stadtteil Pernau erheblichen Sachschaden angerichtet: Er hatte gemeinsam mit einem Freund unbefugt ein Baustellenfahrzeug in Betrieb genommen und war damit – in Ermangelung von Fahrkenntnissen und bedingt durch seine Alkoholisierung – gegen das Geländer einer Unterführung gekracht. Die Maschine wäre dabei um ein Haar abgestürzt. Sowohl als Fahrzeug als auch das Geländer wurden schwer beschädigt.

Trio zog betrunken durch Wels

Nachdem die Polizei via Medien nach Zeugen gesucht hatte, ging ein anonymer Hinweis bei der Polizei ein. Wie sich herausstellte, hatte eine junge Frau den Vorfall gefilmt und als Story auf einer Social-Media-Plattform veröffentlicht. Die Welserin gab gegenüber der Polizei an, sie sei mit zwei gleichaltrigen Bekannten aus den Bezirken Wels-Land und Grieskirchen durch Wels gezogen und habe dabei Alkohol konsumiert. In betrunkenem Zustand kamen die Burschen dann auf die Idee mit dem Baustellenfahrzeug. Während die jungen Männer die Maschine in Betrieb nahmen, hielt sie Alkofahrt mittels Handykamera fest.

Kumpane am Welser Volksfest festgenommen

Nachdem er gegen das Brückengeländer gekracht war, sprang der 22-Jährige aus dem Bezirk Wels-Land von der Maschine und zog sich eine Prellung am Fuß zu. Danach ergriff das Trio die Flucht. Von der Polizei mit den Vorwürfen konfrontiert, verweigerte der Verletzte die Aussage. Erst als sein Kumpane in der Nacht auf Samstag am Welser Volksfest wegen einer Ordnungsstörung festgenommen wurde und bei seiner Einvernahme eine Tatbeteiligung zugab, legte auch der zweite Bursche ein Geständnis ab. Anzeigen folgen.