Welser Volksfest: Perfekter Start ins große Vergnügen

Einen perfekten Start legte am Donnerstag das Welser Volksfest hin. Statt im Regen wie in den Jahren davor tummelten sich bei der Probebeleuchtung Tausende Besucher bei milden Temperaturen auf dem Festgelände. Am gestrigen Familiennachmittag vergnügten sich Eltern, Großeltern und Kinder zwischen dem Festzelt, den beiden Weinhallen und den 31 Fahrgeschäften.

Getragen von guter Laune

Gute Laune versprühen auch jene handelnden Personen, die das Volksfest am Laufen halten. Trotz hohem Stresspegel huscht Festwirt Ludwig Kleinlehner ein Lächeln übers Gesicht. "In Wels ist das Publikum jünger als anderswo. Wir tragen dem Rechnung mit größeren Bars an den Zeltwänden." Bis einschließlich Sonntag sind seine 55 Mitarbeiter voll gefordert. Kulinarisch fehlt es an nichts.

Ein halbes Grillhendl mit Gebäck kostet 12,70 Euro. Für Eierschwammerl mit Serviettenknödel bezahlt man 14,40 Euro. Zum selben Preis wie beim Volksfest im Frühjahr (12,80 Euro) wird eine Maß Bier kredenzt. Die Stärksten unter den Servierkräften schleppen bis zu 16 Krüge auf einmal zu den Biertischen: "Das muss trainiert werden. Ohne die richtige Technik schaffst du das nicht", sagt Kleinlehner.

Auf dem Festgelände hat Projektleiterin Christine Wimmer jeden Quadratmeter mit Fahrgeschäften verstellt. Alles dreht und bewegt sich. Take Off, Sombrero, Magic Dreamland und Break Dance, um nur einige zu nennen, jagen Fahrgästen den Puls nach oben. Ein Gedränge herrschte auch in der Weinkost und im Weindorf, wo man die Wahl hat zwischen 43 Bars und Lokalen.

Und wie skizziert Direktor Robert Schneider den Stellenwert des Volksfestes für die Messe Wels? "Die emotionale Bedeutung ist größer als die wirtschaftliche. Mit dem Volksfest hat aber alles begonnen. Es gehört zur DNA unseres Unternehmens." (fam)

"G’spüt, taunzt und g’sunga": das Musikprogramm im Festzelt am Samstag ab 19.30 Uhr: Chaos, dann bis 1 Uhr: DJ Schranzi; Sonntag ab 11.30 Uhr: Frühschoppen

