Welser Volksfest mit großem Besucherandrang

Eine positive Bilanz zog am Sonntag der Welser Messedirektor Robert Schneider: "Der Besuch an allen drei Tagen war überwältigend. Ich sage es aber ehrlich: Wir hatten angesichts der guten Wetterprognose damit gerechnet." Das Welser Volksfest erlebe ein Revival, hält Schneider die Corona-Jahre für endgültig überwunden.

Am Samstag herrschte ein heftiges Gedränge auf dem Gelände. Der Besuch war den ganzen Tag über rekordverdächtig. Schon am Freitagabend musste der Einlass ins Festzelt unterbrochen werden, weil das Fassungsvermögen von rund 1400 Gästen erreicht worden war.

In der Weinkost und im Weindorf hatten die Wirte alle Hände voll zu tun. "Der Ansturm dauerte bis kurz vor Mitternacht. Vor den Bars sind die Leute in Fünfer- und Sechserreihen gestanden", schildert Schneider.

Thorsten Aspetzberger, Initiator der "Blauen Bar" in der Weinkost und einer von mehr als 40 Gastronomen, kann diesen Eindruck nur bestätigen: "Wir waren von der Probebeleuchtung weg ausgezeichnet besucht. Die Stimmung an allen drei Tagen war super."

Ein beinahe gewaltfreies Volksfest erlebte das Heer an Polizisten und Securities. Zwei Raufereien am Freitagabend konnten von den Sicherheitskräften rasch beendet werden.

In den 31 Fahrgeschäften im Freigelände klingelten die Kassen am stärksten in den Abendstunden. "Untertags war es den Leuten im Vergnügungspark zu heiß", bedauert Ludwig Rieger. Der Welser Schausteller – er war am Volksfest mit sechs Fahrgeschäften vertreten – wünscht sich für die Zukunft Veranstaltungen, die länger als drei Tage dauern. "Damit sich der aufwendige Aufbau für uns auch rentiert."

Zwei Volksfeste 2024

Das nächste Welser Volksfest findet von 5. bis 7. April 2024 im Rahmenprogramm von Blühendes Österreich statt. Bei der nächsten AgroTier im Herbst des kommenden Jahres gibt es wieder acht Volksfesttage.

