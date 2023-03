Welser Volksfest lädt wieder zum ausgiebigen Feiern

Der Vergnügungspark öffnet bereits am Donnerstag, um 18 Uhr gehen die Lichter an

Bis auf den letzten Platz gefüllt ist die Festwiese auf dem Messegelände, wo gestern die Fahrgeschäfte des Welser Volksfestes noch auf Hochglanz poliert wurden. Auch die Buchungen von Firmen und Gruppen im Festzelt "Zum Ludwig" sind bereits sehr gut, sodass von Donnerstagabend bis Sonntag wieder eine erfolgreiche Auflage der Welser Traditionsveranstaltung gefeiert werden kann. Verbinden kann man den Besuch mit der Gartenmesse "Blühendes Österreich" und der Freizeitmesse "Urlaub & Ausflug", die zeitgleich von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, stattfinden.

In der Halle 20 erhält man Tipps für den nächsten Urlaub. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Messedirektor Robert Schneider macht sich auch angesichts der durchwachsenen Wetterprognose mit Aprilwetter keine Sorgen. "Wir haben die Erfahrungen gemacht, dass die Besucher sehr wetterfest sind, solange wir keinen Dauerregen haben", sagt Schneider. Neu ist heuer beim Volksfest eine Tribüne beim Weindorf mit Sitzgelegenheiten, Beleuchtung und Musikboxen. Dieser neue Vorplatz solle ein Treffpunkt für die Jugend werden, sagt Schneider. Als musikalische Stimmungsmacher im Festzelt treten mehrere Gruppen und ein DJ auf. Den Auftakt machen am Donnerstag "Die Partyhirschen", am Freitag heizen dem Publikum "Zwirn" und am Samstag "Wildbach" ein. Für den Frühschoppen am Sonntag wurden "Die jungen Waldensteiner" organisiert.

Messeleiterin Petra Leingartner Bild: ROLAND PELZL

Im Vergleich zum Volksfest im Herbst müssen die Besucher etwas tiefer in die Tasche greifen. Die Maß Bier kostet heuer 12,80 Euro, die Halbe 6,40 Euro, dazu kann man sich ein Grillhendl um 12,70 Euro schmecken lassen.

Ein Tipp für Familien: Am Freitagnachmittag gibt es bis zu 50 Prozent Ermäßigung bei den Fahrgeschäften.

Blühende Paradiese

Blumen- und Gartenfreunde können sich bei der Messe "Blühendes Österreich" mit 288 Ausstellern wieder viel Inspiration für das eigene grüne Paradies holen, etwa beim Besuch der Halle 6 mit den Schaugärten auf mehr als 2000 m² und einem Gartencafé. OÖN-Kolumnist Karl Ploberger gibt Tipps in der Gartenwerkstatt "Gartenglück für alle". Die Meisterfloristen zeigen ebenso ihr Können wie der Nachwuchs beim Landeslehrlingswettbewerb. Eindecken können sich Pflanzenliebhaber beim Pflanzenraritätenmarkt und dem Kunsthandwerksmarkt in Halle 20. Dort findet auch die beliebte Freizeitmesse "Urlaub & Ausflug" statt, wo die Besucher viele verschiedene Destinationen für den nächsten Urlaub entdecken können.

Bei der Gartenmesse gibt es wieder viel zu entdecken. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Gutenscheine für das Volksfest

Die OÖNachrichten sind als Medienpartner mit einem eigenen Stand in der Halle 20 vertreten (F335). Dort findet die Messe "Urlaub & Ausflug" statt. OÖNcard-Gutscheine für Speis und Trank und den Vergnügungspark finden Sie heute in Ihrer OÖNachrichten-Ausgabe. Gegen Vorlage der OÖNcard gibt es das Gutscheinblatt auch direkt am Messestand. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Messe-Öffnungszeiten: Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April; Freitag und Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr. Eintritt: 12,50 für Erwachsene. OÖNcard-Inhaber erhalten 2 Euro Eintrittsrabatt.

Das Volksfest startet mit der Probebeleuchtung bereits am Donnerstag. Festbieranstich ist um 19.30 Uhr.

