Welser Volksfest gibt ab Donnerstag "Voigas"

"Die 3G-Regel ist das Beste, was wir uns erhoffen konnten", kommentiert Messeleiterin Petra Leingartner die neue Corona-Verordnung mit Erleichterung. Damit ist das am Donnerstag beginnende Welser Volksfest (31. März bis 3. April) gerettet. Eine Maskenpflicht, die noch vor wenigen Tagen drohte, hätte dem Traditionsfest einen argen Dämpfer versetzt. Parallel zum Volksfest findet von Freitag bis Sonntag (1. bis 3. April) im Messegelände Ost eine kompakte Version von "Urlaub & Camping" und "Blühendes Österreich" statt.

Mit der neuen Verordnung können Veranstalter großer Events sehr gut leben. Dennoch appelliert Leingartner an die Eigenverantwortung. "Wir werden die 3G-Regel vor den Hallen genau kontrollieren. Das Tragen von FFP2-Masken wird von uns ausdrücklich empfohlen."

Nach dem traditionellen Bieranstich um 19 Uhr im Festzelt "Zum Ludwig" im Beisein von Bürgermeister Andreas Rabl starten "Die Draufgänger" ab 20 Uhr mit Unterhaltungsmusik.

Das Welser Volksfest markiert in diesem Jahr auch den landesweiten Start in die Festsaison. Wer das Package "Feierlaune" bestellt, bucht zum Tisch ein Rundum-sorglos-Paket für einen genussvollen Abend im Festzelt (office@zumludwig.at). In der Weinkost wird ab Mitternacht Party gefeiert. Dort zündet DJ Alex mit Hits der 80er- und 90er-Jahre das Stimmungsfeuerwerk.

Kein Volksfest ohne Vergnügungspark, wo Familien am Freitagnachmittag mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung die Fahrgeschäfte ausprobieren können.

Ein beachtliches Angebot trotz Coronakrise bietet die Familienmesse "Urlaub & Camping" (Messehallen 6 und 8). Neben den neuesten Caravans, Campingbussen, Dachzelten und anderen Freizeitfahrzeugen dreht sich in der Halle 9 alles um den Fahrradboom. Namhafte Marken wie KTM, Scott, Roy Mountains oder Mondraker präsentieren ihre neuesten Modelle. Neben dem passenden Bike bieten die Aussteller auch Zubehör.