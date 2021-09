Welser Taliban vor Gericht: "Ich schäme mich"

Er sei "wütend und aggressiv" gewesen, so der Angeklagte. Aber den Aufruf zum Töten habe er so gemeint, dass die Amerikanerin "von Gott bestraft wird". Der Angeklagte hatte zwei Videobotschaften per Livestream verbreitet. Er habe diese jedoch nicht auf Facebook hochgeladen, beteuerte er. Ein IT-Gutachter bestätigte dies. Mit "großer Wahrscheinlichkeit" dürfte es sich um den "Fake-Account" eines "unbekannten Dritten" gehandelt haben. Für seine Hetze gegen "Ungläubige" und Taliban-Propaganda entschuldigte sich der 31-Jährige: "Ich schäme mich dafür." Ein Urteil stand zu Redaktionsschluss noch nicht fest.