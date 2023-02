Welser Schüler (18) auf Heimweg attackiert: Zeugen gesucht

Brutale Szenen haben sich am Montag gegen 17.20 Uhr in der Roseggerstraße in Wels abgespielt. Ein 18-jähriger Schüler war gerade auf dem Weg nach Hause, als ein schwarzes Auto - laut Polizei dürfte es sich um einen Ford Galaxy gehandelt haben - neben dem jungen Ghanaer anhielt. Die Insassen sprangen heraus, gingen auf den 18-Jährigen los und ließen ihn mit einer Platzwunde an der Unterlippe zurück.

Die Angreifer setzten sich wieder ins Auto und fuhren davon. Bisher konnten sie nicht ausgeforscht werden, die Polizei bittet Beobachter, sich unter 059133 4192 (Inspektion Wels - Innere Stadt) zu melden. Zum Tatzeitpunkt dürfte reger Berufsverkehr in der Roseggerstraße geherrscht haben.

Lokalisierung:

