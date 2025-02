Welser Magistratserpresser steht am Montag vor Gericht

Die Aufregung war groß, als die Polizei vergangenes Jahr eine Hausdurchsuchung im Welser Magistrat durchführte. Ziel der Ermittler: der Arbeitsplatz eines Mitarbeiters, der versucht haben soll, Magistratsdirektor Peter Franzmayr zu erpressen. Am Montag steht der 43-Jährige in Wels vor Gericht. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Aus dem Archiv: Erpresser im Welser Magistrat forderte besseren Arbeitsvertrag für sich

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann schwere Nötigung und Erpressung vor. Er soll in einem Mail an Franzmayr gefordert haben, dass vier namentlich nicht genannte Magistratsmitarbeiter befördert werden. Sonst werde er kompromittierende Bilder und Videos von Franzmayr veröffentlichen. Für sich selbst wollte der mutmaßliche Täter ein öffentlich-rechtliches Dienstverhältnis – also eine Pragmatisierung.

Täuschungsversuch missglückt

Durch eine Finte versuchte der Mann, etwaige Ermittler von sich abzulenken: In dem Schreiben hieß es, mit der Pragmatisierung solle Franzmayr beweisen, dass er den Forderungen des Mannes nachgekommen sei. Abgeschickt wurde die Erpressungsmail von einer anonymen Mailadresse.

Der Ablenkungsversuch ging dem 43-Jährigen nicht auf: Franzmayr informierte umgehend die Polizei, schnell fiel der Verdacht auf den nun Angeklagten. Bei dem Mailaccount, den der Mann für die Erpressung genutzt haben soll, war eine Telefonnummer hinterlegt. Diese wurde zu dem Magistratsmitarbeiter zurückverfolgt, teilte die Staatsanwaltschaft nach Bekanntwerden der Causa mit.

Bei seiner ersten Einvernahme durch die Polizei gestand der Mann, die Mailadresse generiert zu haben. Er könne sich aber wegen eines Alkoholmissbrauchs nicht erinnern, ob er das Erpressungsschreiben verschickt habe.

Bis zu fünf Jahre Haft

Nach der Hausdurchsuchung wurde der 43-Jährige vom Dienst freigestellt, teilte Bürgermeister Andreas Rabl mit.

Konkret wirft die Staatsanwaltschaft dem Mann vor, Franzmayr mit der Vernichtung der wirtschaftlichen Existenz bzw. der gesellschaftlichen Stellung gedroht zu haben, sagt Staatsanwaltschaftssprecher Christoph Weber: "Zudem wäre die Stadt Wels durch die Erpressung am Vermögen geschädigt worden."

Der Prozess beginnt am Montag um 13 Uhr. Im Fall einer Verurteilung droht dem 43-Jährigen eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

