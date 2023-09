Welser FP-Bürgermeister zu Klimakleber-Protest: "Unverschämte Aktion"

WELS. Heftige Kritik kam am Montag vom Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FP), nachdem Protestanten der "Letzten Generation" mit einer "Klimakleber-Aktion" den Verkehr auf einer der wichtigsten Welser Pendlerrouten blockierten. "Das sind meiner Meinung nach klar Gesetzesbrecher. Solche Aktionen sind unverschämt und gehören mit aller Härte des Gesetzes verfolgt. Es gibt in unserer Demokratie genügend andere Möglichkeiten, seine Meinung kundzutun", sagt der Welser Stadtchef.

Auch die anderen Parteien im Stadtsenat zeigen sich wenig erfreut über den Protest. Die Ziele seien zwar legitim, mit den Methoden erreiche man aber "bestenfalls nichts, möglicherweise das Gegenteil", sagt Umwelt- und Klimastadtrat Thomas Rammerstorfer (Grüne): "Wir können die Bevölkerung nicht mitnehmen, wenn sie im Stau steht." Er sei jederzeit für Gespräche bereit, im Klimaschutz sei Wels auf einem guten Weg. Rammerstorfers Parteikollege, Gemeinderatsmitglied Alessandro Schatzmann, forderte, über sinnvolle Maßnahmen zum Klimaschutz statt über die Protestform zu diskutieren.

"Bärendienst"

"Junge Leute haben berechtigte Sorgen hinsichtlich der Zukunft, das können und sollen sie bei Protesten kundtun", sagt Vizebürgermeister Klaus Schinninger (SP). Die Vorgehensweise sei aber unverständlich. "Es wäre klüger, sich Verbündete zu suchen."

VP-Stadtrat Martin Oberndorfer sieht in der Aktion einen "Bärendienst an all jenen, die sich für das Klima und die Zukunft unserer nächsten Generationen starkmachen. Wenn Berufstätige und Familien unnötig im Stau stehen, erzeugt man nur Gegenwehr und kein Verständnis."

Autor Valentin Bayer Redakteur Oberösterreich Valentin Bayer

