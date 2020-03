Welser Energiesparmesse WeBuild eröffnet heute

Die Welser Energiesparmesse WeBuild startet ab heute in eine neue Ära. Mit WeBuild gibt sich der Marktplatz für nachhaltige Technologien nicht nur einen neuen zeitgemäßen Namen. Eine bessere Vernetzung aller Energiespar-Systeme schafft auch inhaltliche Orientierung. In drei Trendwelten unterteilt, findet sich alles rund um Bau, Bad und Energie.

Nach Ablauf der beiden Fachbesuchertage werden heute zur Eröffnung Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Die Grünen) und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) erwartet. Gemäß der Namensänderung wurden Schwerpunkte in puncto Bauen und Sanieren gesetzt.

Drei Viertel Ersparnis bei Energie

Neben der Wahl des richtigen Heizsystems mit rund 70 Anbietern spielen die Wärmedämmung und der Zustand der Fenster eine entscheidende Rolle. Durch thermische Sanierung ist eine Einsparung von bis zu drei Viertel des Energiebedarfs möglich. Die neuesten Fenstergenerationen finden Besucher in den Hallen 5 und 6. Welcher Dämmstoff wofür geeignet ist, verraten die Aussteller in den Hallen 3, 4 und 5.

Lösungen der Zukunft zum Angreifen sind in der Trendwelt "Das Haus von morgen" in den Hallen 1– 10 ausgestellt. Die Sonderschau "Smart Living" zeigt Möglichkeiten der Vernetzung im Haushalt auf – vom Kühlschrank bis zur Alarmanlage.

Wem eine Renovierung bevorsteht, der sollte sich zuerst am Stand des Energiesparverbandes in der Halle 20 schlau machen. Eine weitere gute Anlaufstelle für Sanierung ist der Stand der Bauherrenhilfe.org in Halle 5. Hier zeigt Günther Nussbaum aus der ATV-Sendung "Pfusch am Bau", wie Fehler beim Bau vermieden werden können. Von ihm gibt es Tipps und Tricks für Häuslbauer, aber auch für eine anstehende Sanierung oder Modernisierung.

Messebesucher treffen auf insgesamt 3000 Experten, die über Lösungen des nachhaltigen Bauens und Wohnens informieren.

Umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen das Coronavirus sollen einen Messebesuch ohne Risiko und Anspannung gewährleisten. Desinfektionsspender stehen in allen Hallen bereit. Auf ausdrücklichen Wunsch werden auch Schutzmasken ausgegeben. Messedirektor Robert Schneider blickt auf die kommenden drei Tage mit großem Optimismus: "Ich rechne damit, dass die Mehrzahl der Besucher eine Investition plant. Das freut wiederum die Aussteller und verbessert die Beratungsqualität."

