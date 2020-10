Welser Bürgermeister Rabl befürchtet Zusammenbruch des Contact-Tracings

Die steigenden Covid-19-Fälle in Wels bringen das Contact-Tracing der Stadt an die Grenze der Belastbarkeit. Von Donnerstag bis Freitag stieg die Zahl der Infizierten um 33 auf 90 Personen. Zwei Cluster im größten städtischen Seniorenheim Neustadt mit 24 Ansteckungsfällen und in einer Großfamilie mit 22 Infizierten überlasten das System, warnt Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ): "Die Kontakte älterer Menschen sind überschaubar. Da sind wir bei der Nachverfolgung zuversichtlich. Generell gelangt aber das Contact-Tracing an seine Grenzen." Das Anwerben zusätzlicher Mitarbeiter, die Infrastruktur und Sprachprobleme würden Schwierigkeiten verursachen.

Video: Altersheim in Wels wegen 24 Corona-Fällen gesperrt

Dieses Video ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorien Leistungs-Cookies und Funktionelle Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorienundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Telefonanschlüsse werden knapp

Die Tracing-Mitarbeiter am Magistrat sind jeweils bis zu 80 Wochenstunden im Einsatz. Zusätzliches Personal sei schwierig zu finden und müsse erst eingeschult werden. Bisher wurden mehr als 30 Beschäftigte aus mehreren Dienststellen zusammengezogen. Sogar die Telefonanschlüsse sind schon knapp.

Vertreter der auf die Ampelfarbe Orange gestellten Bezirkshauptmannschaften hielten am Donnerstag mit Gesundheitsminister Rudi Anschober (Grüne) eine Videokonferenz ab. Dabei warb Rabl für eine zentrale Abwicklung: "Das Contact-Tracing ist nicht nur in Wels ein Problem. Die betroffenen Bezirkshauptmannschaften sind alle am Limit."

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Im Altenheim Neustadt wurden bis Freitag die Bewohner von zwei der vier Stockwerke getestet. "Von den Infizierten weisen 13 derzeit keine und neun nur sehr leichte Symptome auf. Das Heim darf nur noch in dringenden Fällen besucht werden", erklärt Gesundheitsreferentin Vizebürgermeisterin Silvia Huber (SPÖ). Zwei der 24 Covid-Fälle sind Mitarbeiter. Der Infektionsherd könne auf die bereits getesteten Stockwerke eingegrenzt werden, hieß es bei der gestrigen Pressekonferenz. Zu den infizierten Heimbewohnern gehört auch die betagte Mutter eines Welser Stadtsenatsmitglieds.

Im Bezirk Gmunden, einer der sechs auf orange gestellten Bezirke des Landes, sinken die Zahlen indessen leicht. Leopold Schilcher (SP) , Bürgermeister der Gemeinde Bad Goisern, die im Salzkammergut am stärksten vom Coronavirus betroffen ist, konnte gestern aufatmen: Statt 36 gab es Freitagabend nur noch 30 aktive Fälle. Die steigenden Fallzahlen im gesamten Land seien vorrangig auf "Feierlichkeiten und Zusammenkünfte" zurückzuführen, sagte Alois Lanz, Bezirkshauptmann von Gmunden. (fam/geg)

Diese interaktive Grafik ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.