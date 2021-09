Welser betrog Partnerinnen um mehr als 380.000 Euro

Auf das Geld seiner Partnerinnen hatte es ein 37-jähriger Welser abgesehen. Als er merkte, dass seine Masche bei einer 42-Jährigen aus dem Hausruckviertel funktionierte, wendete er sie auch bei einer Deutschen an. Mit Erfolg, in Summe soll er seine Partnerinnen um mehr als 380.000 Euro betrogen haben. Das Geld dürfte er laut Staatsanwaltschaft Wels in Casinos verspielt haben.