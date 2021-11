Welser beklagen mangelnde Impfmöglichkeiten

"Was ist los, ganz Wels schläft. Zwanzig Leute stehen vor der Messehalle 3, leider geschlossen. Und auch kein Hinweis, wo eventuell eine Impfstation offen hat. Als ob es kein Covid gäbe", schreibt ein verärgerter Welser den OÖNachrichten.

Er hätte sich am Wochenende gerne seinen dritten Stich abholen wollen. Von der geschlossenen Messehalle ließ er sich nicht entmutigen und fuhr zum Krankenhaus weiter. Aber auch dort gab es keine Impfung für den Mann. Das Krankenhaus hat zwar geöffnet, es würden aber nur Krankenhaus-Angestellte geimpft, erfuhr er auf Nachfrage. Bei einem Telefonat mit einer Hotline wurde ihm gesagt, dass sich die nächste Impfstraße in der Plus City in Pasching befinde. Aber warum ist es so schwierig, derzeit in Wels an eine Impfung zu kommen? Auch in Oberösterreichs zweitgrößter Stadt rechnet man mit großem Impfandrang.

In Absprache mit dem Roten Kreuz sei entschieden worden, das Welser Impfzentrum vom Messegelände zu verlegen, teilt der Magistrat mit. Der neue Standort wird in der Shopping City Wels in der Salzburger Straße sein. Am Donnerstag, 11. November, eröffnet das Impfzentrum an der neuen Adresse. Auch das Testzentrum in Wels übersiedelt: Der neue Standort befindet sich ab Dienstag, 9. November, am Zentralmarktgelände in den Räumlichkeiten eines ehemaligen Bio-Supermarktes. (jsz/hip)