Welser Bademeister wurde wieder zum Lebensretter

So sehen die Helden des Alltags aus: Arnold Eisemann (48), Bademeister im Welldorado-Freibad in Wels, hat schon wieder einem Kind, das zu ertrinken drohte, das Leben gerettet. Zum zweiten Mal in diesem Jahr. Der Bademeister hatte bereits im März im Hallenbad die fünfjährige Ida erfolgreich reanimiert. Gestern war der Welser mit seinem Kollegen Andreas Herzog rasch zur Stelle, um ein 12-jähriges Mädchen wiederzubeleben.

Es dürfte im "Fun-Bereich" des Bades bei der gelben Rutsche zu einem Unfall gekommen sein. Den genauen Hergang ermittelte gestern noch die Polizei. Das Mädchen dürfte gemeinsam mit einem anderen Kind hinuntergerutscht sein, im Becken dürften die beiden mit den Köpfen zusammengeprallt sein.

"Ich habe meinen Kollegen laufen gesehen", sagt Eisemann. Da war klar: "Es ist etwas Schlimmes passiert." Eisemann kam seinem Kollegen sofort entgegen. "Der Andi hat schon reanimiert, ich habe inzwischen die Rettung alarmiert und mich dann um die Stabilisierung des Kindes gekümmert", sagt der 48-Jährige. Das Mädchen dürfte etwa zwei Minuten unter Wasser gewesen sein. "Sie wurde wach, ist aber immer wieder bewusstlos geworden", schildert der Bademeister die bangen Augenblicke im Welldorado. Der Notarzt verabreichte dem Kind sofort Sauerstoff, die Rettung brachte es ins Krankenhaus. "Ich hab in meinem Kopf noch nicht mal den Vorfall vom März verdaut", bekennt der zweifache Lebensretter.

Der Welser Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) war am Freitag während der Lebensrettung selbst im Welldorado, um die Nachwuchs-Staatsmeisterschaft im Schwimmen zu eröffnen.

"Man kann nur gratulieren"

"Solchen Mitarbeitern kann man nur gratulieren. Ich bin dankbar und stolz, dass die beiden rasch und richtig reagiert haben", sagte Kroiß. (staro)

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Rettung Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.