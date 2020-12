Mit Julian Rzihauschek und Petr Hodina schickte Tischtennis-Bundesligist Walter Wels am Wochenende zwei Zwölfjährige in Begleitung von Sportleiter Helmut Giglmayr zum Champions-League-Turnier nach Düsseldorf. Die Topspieler durften coronabedingt nicht antreten. Der Welser Zeitung gab Rzihauschek am letzten Spieltag ein Interview.