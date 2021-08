Von den Nächtigungszahlen in Vor-Pandemiezeiten sind die Welser Beherbergungsbetriebe noch weit entfernt, die Juli-Bilanz weckt aber Hoffnung auf eine Normalisierung. Mit 18.227 Übernachtungen gab es ein Plus von 75 Prozent. Nur der Juli 2019 sowie der September 2018 waren in den vergangenen zehn Jahren erfolgreicher.