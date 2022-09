Zwischen Kriegswirren und bäuerlichem Alltagsleben

Ihren Erstling "Alle für einen" präsentiert die Peuerbacherin Petra Mayr. Der Roman der 32-jährigen Autorin spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und erzählt aus der Perspektive von Kindern, wie diese die Kriegszeit auf dem Land erlebt haben. Im Mittelpunkt steht der zehnjährige Bauernsohn Franz, der nach der Schule kräftig mitanpacken muss, da sein Vater an der Front ist. Als Franz im Heustadel eine Entdeckung macht, riskiert er aus Freundschaft sein Leben.

Rund ein Jahr hat Mayr an ihrem ersten Buchprojekt gearbeitet. Sie ist auf einem Bauernhof in Peuerbach aufgewachsen. "Meine leider bereits verstorbenen Großeltern haben mir viel über diese Zeit erzählt, wie die Menschen am Land den Krieg erlebt haben. Ihre Geschichten haben mich immer sehr interessiert", sagt Mayr. "Auch auf unserem Bauernhof stoße ich immer wieder auf alte Relikte dieser Zeit." Sie wolle mit dem Buch neben dem historischen Hintergrund und der Gräueltaten der Nationalsozialisten auch das arbeitsreiche Bauernleben von früher veranschaulichen, sagt die ausgebildete Lehrerin für Französisch und Italienisch, die aber im internationalen Vertrieb tätig ist.

Das 200 Seiten starke Buch ist ab sofort im gut sortierten Buchhandel oder direkt bei der Autorin per Mail an mayrpe@gmx.net erhältlich. Das Werk ist auch als E-Book verfügbar.