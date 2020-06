Tiefsinnig, humorvoll und kritisch. Mit diesen drei Attributen beschreibt Stefan Schlager den Inhalt eines neu erschienenen Buches, das vom Sipbachzeller "Verlag am Rande" unter dem Titel "Seltsame Tage" herausgebracht wurde. Was darunter zu verstehen ist, lässt sich in Zeiten wie diesen leicht erahnen. Innerhalb von nur fünf Wochen gelang es dem Verlag, dieses Buch auf die Beine zu stellen, in dem sich fünf Lyrikerinnen und Lyriker mit dem Corona-Ausnahmezustand