Zweiter Fall von Wilderei in Geboltskirchen - Zeugenaufruf

Am Samstag erstattete der Jagdleiter von Geboltskirchen bei der Polizei Anzeige. Ein Unbekannter habe in einem Wald auf eine drei- bis vierjährige Rehgeiß geschossen und diese schwer verletzt zurückgelassen. Das Tier wurde am 31. Dezember von einem Jäger entdeckt und von seinem Leid erlöst.

Die Ermittlungen ergaben, dass sich im Oktober bereits ein ähnlicher Vorfall in der Gemeinde Geboltskirchen ereignet hatte. In beiden Fällen gibt es keinen Täterhinweis.

Etwaige Zeugen werden ersucht, sich bei der Polizei Haag am Hausruck unter der Nummer 059133/4233 zu melden.

