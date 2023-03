Zweimal Gold für Welser Nachwuchsschwimmer

Mit zwei Goldmedaillen fuhr Schwimmer Viktor Kopf vom Welser Turnverein von den österreichischen Hallenmeisterschaften der Nachwuchsklassen an diesem Wochenende in Graz nach Hause. Er siegte im Jahrgang 2007 in den Kategorien 100 Meter und 200 Meter Schmetterling.

Obendrein erreichte er in den Bewerben 100 Meter Freistil und 200 Meter Lagen jeweils den dritten Platz. Mit drei vierten Plätzen schrammte Turnverein-Kollege Paul Neubauer jeweils knapp am Podest vorbei.

Gemeinsam mit Severin Worff, Viktor Kopf und Felix Falkensammer holte Neubauer jedoch den dritten Platz in der Lagenstaffel über 4 mal 50 Meter. Weitere Top-Ten-Plätze schafften Livia Strasser, Fran Ivancevic und Finn Wagner.

