Zwei weitere Welser Firmenansiedlungen

Am Kamerlweg in Wels-Pernau eröffnete kürzlich die öKlo GmbH eine Zweigniederlassung. Das aus Wolkersdorf stammende Unternehmen ist vielen noch aus der Sendung "2 Minuten 2 Millionen" bekannt. Die Idee für öKlo entstand aus einem Kulturprojekt. Geschäftsführer Nikolaos Bogianzidis ließ auf dem eigenen Reggae-Festival ressourcenschonende Toiletten bauen, die ohne Wasser und Strom betrieben werden. "Wasser ist ein lebenswichtiges Element, das wir schützen sollten, nicht unsere Fäkalien damit transportieren", so Bogianzidis bei der offiziellen Präsentation des Welser Standortes, der bereits seit April in Betrieb ist.

Die Welser Betriebsansiedlungs GmbH meldete gestern eine weitere Akquisition. Im Gewerbegebiet Unterleithen errichtet die Asra-Trans-Objektservice e. U. ihren neuen Firmensitz, an dem elf Mitarbeiter beschäftigt sein werden. Mit der jüngsten Firmenansiedlung zählt das sechs Hektar große Betriebsbaugebiet zwischen der Stadlhofstraße und der A25 inzwischen sieben Unternehmen. Geschäftsführer von Asra-Trans Objektservice ist Asllan Ramadani.