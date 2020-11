Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß in Grieskirchen

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Ried fuhr am Freitagmorgen gegen 5:30 Uhr mit ihrem Pkw auf der Innviertler Landesstraße B137 von Haag am Hausruck kommend Richtung Grieskirchen. Aus bisher noch ungeklärter Ursache kam es in Moosham zu einer Kollision mit mit einem 54-jährigen Pkw-Lenker und danach zu einer Frontalkollision mit dem nächsten entgegenkommenden Pkw.

Durch den Zusammenstoß wurde der Pkw des nachkommenden 18-Jährigen in die angrenzende Wiese geschleudert. Dort stieß er gegen einen Strommast, der erheblich beschädigt wurde. Die 47-Jährige und der 18-Jährige wurden verletzt und mit der Rettung in das Klinikum Wels gebracht. Der 54-Jährige blieb unverletzt.