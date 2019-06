Zwei Verletzte bei Frontalkollision

Ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land fuhr mit seinem Pkw Richtung Offenhausen und bog nach links auf die Pennewanger Straße ein. Dabei übersah er den entgegenkommenden VW Polo einer 25-Jährigen aus dem Bezirk Wels-Land.

Beide Fahrzeuge kollidierten frontal, dabei überschlug sich der Polo und landete auf einem Feld auf dem Dach. Das Auto des 22-Jährigen wurde gegen einen stehenden Pkw geschleudert.

An den an der Kollision beteiligten Wagen entstand Totalschaden. Die beiden Lenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht. Die Grünbachtal Straße war für rund 50 Minuten gesperrt, eine lokale Umleitung wurde eingerichtet.