Zwei tote Teenager bei Unfall: Autofahrer in Wels vor Gericht

Der Angeklagte soll laut einem Gutachten mit überhöhter Geschwindigkeit bei Rot in eine Kreuzung gefahren sein und ein Moped abgeschossen haben. Der 15-jährige Lenker und seine 14-jährige Freundin starben wenige Tage später im Spital. Wir haben berichtet.

Das junge Pärchen war am Abend des 25. Mai mit dem Moped unterwegs. Auf der sogenannten Saunakreuzung in Wels kam es zu dem folgenschweren Unfall. Der Angeklagte fuhr offenbar ungebremst mit 85 km/h in das Kraftrad. Das Moped wurde etwa 60 Meter weit weggeschleudert. Die Jugendlichen wurden zwar von Ersthelfern reanimiert. Sie erlagen jedoch im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Die Verhandlung wurde für zwei Stunden anberaumt.