Zwei Suchtgiftdealer auf frischer Tat erwischt

Beamte der Polizeiinspektion Innere Stadt führten am Montag gegen 17 Uhr Kontrollen durch. Beim Eingangsbereich beobachteten die Polizisten, wie ein 22-jähriger kosovarischer Staatsbürger aus Wels einem 18-jährigen Welser zwei Klemmsäckchen mit Marihuana übergab. Dabei hielt der 22-Jährige noch ein Plastiksäckchen in der Hand, in dem sich 35 weitere zum Verkauf abgepackte Klemmsäckchen mit Marihuana befanden.

Unabhängig davon beobachteten die Beamten einen 54-Jährigen aus Wels, der einem 40-Jährigen aus dem Bezirk Grieskirchen ebenfalls im Eingangsbereich des Lokals vier kleine Päckchen mit Kokain übergab und dieser das Kokain bezahlte.

Die beiden Suchtgift-Verkäufer wurden festgenommen. Der 40-Jährige Käufer versuchte noch zu flüchten und rannte davon, konnte jedoch nach kurzer Verfolgung von einem Beamten eingeholt und ebenfalls festgenommen werden. Alle vier Beschuldigten wurden auf die Polizeiinspektion Innere Stadt gebracht, wo bei dem 22-Jährigen neben dem Suchtgift auch noch ein Schlagring und ein Springmesser gefunden wurde. Beim 54-Jährigen fanden die Beamten noch weitere zum Verkauf abgepackte Päckchen mit Kokain.

Die Staatsanwaltschaft Wels verfügte über die Einlieferung der beiden Verkäufer in die Justizanstalt Wels. Die beiden Käufer werden auf freien Fuß angezeigt.