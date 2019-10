Zwei neue Primare am Klinikum Wels-Grieskirchen

WELS. Für die Abteilungen Unfallchirurgie und Orthopädie am Klinikum Wels-Grieskirchen wurden neue Leiter bestellt.

Björn Rath (41) wird Chefarzt der Orthopädie und orthopädischen Chirurgie. Rath war zuletzt leitender Oberarzt an der Uniklinik Aachen. Zu seinen klinischen Schwerpunkten zählt die Endoprothetik (künstlicher Gelenkersatz) und Revisionsendoprothetik (Austausch von Kunstgelenken) inklusive Knochenaufbau und Behandlung von Knorpeldefekten. "Das Klinikum ist ein großes, hochqualitatives Versorgungskrankenhaus, gleichzeitig werden hohe Maßstäbe in Forschung und Innovation gesetzt", betont der neue Primar. Rath folgt Klemens Trieb nach, der Ende des Vorjahres das Spital verließ.

Günter Schmiedhuber (50) ist Nachfolger von Primar Josef Romankiewicz, der zu Jahresbeginn in den Ruhestand trat. Schmidhuber war stellvertretender Abteilungsleiter und führte die Unfallchirurgie seit Jänner interimistisch. Der Welser kann auf eine Facharztausbildung in Orthopädie und Traumatologie verweisen.

Verstärkte Zusammenarbeit

Beide Abteilungsleiter streben eine verstärkte Zusammenarbeit an. Schmiedhuber: "Gemeinsam wollen wir neue Wege gehen. So wie nun auch in der Ausbildung die Orthopädie und die Unfallchirurgie kombiniert werden, möchten Professor Rath und ich mit unseren Teams die übergreifende Patientenversorgung optimieren."

Artikel von Erik Famler Lokalredakteur Wels e.famler@nachrichten.at