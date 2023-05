Zwei Mädchen bei Mopedunfall in Gaspoltshofen schwer verletzt

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen fuhr gegen 16:10 Uhr mit seinem Traktor im Bereich "Kirchdorf" in nördliche Fahrtrichtung. An der Kreuzung nächst dem Haus Kirchdorf 30 hielt er zunächst aufgrund des dortigen Vorschriftszeichens "Vorrang geben" an. Danach setzte er sein Fahrzeug wieder in Bewegung. Zum selben Zeitpunkt kam aus seiner Sicht von links eine 15-Jährige aus dem Bezirk Grieskirchen mit ihrem Moped zur Kreuzung. Es kam zum Zusammenstoß.

Die 15-Jährige und ihre 14-jährige Mitfahrerin aus dem Bezirk Grieskirchen stürzten und kamen am Fahrbahnrand zum Liegen. Sie erlitten schwere Verletzungen. Die 14-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Kepler Uniklinikum geflogen und die Mopedfahrerin durch die Rettung ins Klinikum Wels-Grieskirchen gebracht.

