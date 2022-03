Zwei Lkw mit Spenden in die Ukraine aufgebrochen

Am Wochenende sind die ersten beiden Lastwagen mit Spenden von Welserinnen und Welsern Richtung Ukraine gestartet. Die Sammelaktion "Wels hilft Ukraine" wird bis auf Weiteres verlängert. Sachspenden (Hygieneartikel, haltbare Nahrungsmittel, Verbandsmaterial, Schlafsäcke, Isomatten, warme Männerkleidung) werden in der Linzer Straße 128 (Alte Feuerwache Pernau) entgegengenommen. Möglich ist die Abgabe von Gütern täglich außer Sonntag in der Zeit von 8 bis 18 Uhr. Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FP) bedankte sich bei den Spendern und der Freiwilligen Feuerwehr, die die Aktion koordiniert.

Ukraine-Krisenstab eingerichtet

Die Stadt Wels hat einen Ukraine-Krisenstab eingerichtet, dessen handelnden Personen und Organisationen dieselben sind wie im Corona-Krisenstab. Derzeit bereitet sich die Stadt auf die Unterbringung von Transitflüchtlingen vor. Mögliche Unterkünfte sind in Messehallen.