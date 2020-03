Zwei Lehrerinnen an Welser Schule positiv getestet

Der Welser Magistratsdirektor Peter Franzmayr bestätigte gestern die Corona-Erkrankung der beiden Pädagoginnen. Schüler, Eltern und Kolleginnen seien nicht betroffen: "Die Frauen befinden sich in Quarantäne. Das betrifft auch den engeren Familienkreis", sagt Franzmayr. Der Journaldienst an der Schule wurde unterbrochen. Auch an der Nachbarschule, die sich im selben Gebäude befindet, wird derzeit keine Betreuung abgehalten. "Wir werden ab nächster Woche weitermachen", betonte eine der beiden Schulleiterinnen auf Anfrage der OÖNachrichten. Eine dritte Lehrerin, die ebenso getestet wurde, ist nach Auskunft der Schulbehörde gesund. Die positiv getesteten Lehrerinnen kurieren sich zu Hause aus. Der Krankheitsverlauf sei zum Glück nicht schwerwiegend, heißt es aus der Kollegenschaft. (fam)

