Was hilft gegen die hohe Arbeitslosigkeit? Diese Frage sollte am Dienstagabend ein von der Welser SPÖ angeregter Corona-Gipfel klären. Überschattet wurde dieses Thema von der zuletzt heiß diskutierten Bildungskrise. Wie berichtet, stellt der aktuelle Integrationsbericht Pflichtschulen mit hohem Migrationsanteil ein schlechtes Zeugnis aus. Mit knapp 70 Prozent ist dieser Anteil österreichweit am höchsten. Das ist mit ein Grund für die vielen Arbeitssuchenden.