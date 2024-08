Zwei junge Mopedlenker bei Unfall schwer verletzt

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen war mit seinem Pkw auf der Bahnhofstraße in Peuerbach unterwegs. Eine 16-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Grieskirchen, fuhr mit ihrem Moped in die entgegengesetzte Richtung. In einer leichten Linkskurve kollidierten die Fahrzeuge.

Die Jugendliche wurde vom Moped geschleudert und blieb auf der Straße liegen. Während sich Passanten um die verletzte Mopedfahrerin kümmerten, übersah ein 16-jähriger Mopedlenker den anhaltenden Verkehr zu spät. Es kam zum Auffahrunfall, der Jugendliche wurde dabei ebenfalls von seinem Moped geschleudert. Die beiden Verletzten wurden von einem Notarzt versorgt und mit schweren Verletzungen in das Klinikum Wels gebracht.

