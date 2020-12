Zwei Drogenlenker hatten Waffen in ihren Autos

Ein 28-Jähriger wurde am Freitagabend auf der Welser Autobahn von einer Polizeistreife angehalten. Der Mann gab durch das halb geöffnete Fenster an, dass er keinen Führerschein besitze und an Corona erkrankt sei. Der Wagen rollte dabei langsam weiter. Plötzlich gab der Welser Vollgas, versuchte zu flüchten und fuhr dabei auch über eine rote Ampel. Von der Polizei wieder eingeholt, verweigerte er den Drogentest. Bei der Lenkerkontrolle konnten die Beamten eine Schreckschusspistole sicherstellen. Der Welser wurde angezeigt und es wurde ein Waffenverbot gegen ihn ausgesprochen.

Nur wenige Stunden zuvor kontrollierten Linzer Polizisten einen 32-Jährigen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann ohne Führerschein unterwegs war, da ihm dieser zuvor abgenommen wurde. Der Iraker wirkte von berauschenden Substanzen beeinträchtigt, ein Drogenschnelltest bestätigte den Verdacht. Schließlich konnten die Beamten bei einer Personenkontrolle noch eine verbotene Waffe in seiner Hosentasche finden. Dem nicht genug, hielten die Linzer Polizisten am selben Abend einen 28-jährigen Beeinträchtigten an. In Schärding krachte ein 20-jähriger Drogenlenker in einen Kühlanhänger. Und auch am Samstag konnte die Polizei in Vöcklabruck drei Autofahrer stoppen, die Drogen konsumiert hatten.

