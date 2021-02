Zuwanderung ist wieder gestiegen

In Wels-Land beträgt der Anstieg 1,7 Prozent. Hinzu kommen Geburten ausländischer Kinder in Österreich. Der Marchtrenker FP-Landtagsabgeordnete Michael Fischer beklagt in diesem Zusammenhang eine verfehlte Integrationspolitik. Vom grünen Integrationslandesrat Stefan Kaineder verlangt Fischer ein Konzept, um den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu sichern.

