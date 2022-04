Seit mehr als zwei Jahren bekämpft das Personal in den heimischen Altenheimen mit vollem Einsatz das Coronavirus. Im Sozialzentrum Kloster Nazareth meldete sich nun mit dem Norovirus ein alter Feind zurück. Da die Krankheit übertragbar und meldepflichtig ist, hat die Heimleitung in Absprache mit der Sanitätsbehörde Zutrittsbeschränkungen eingeführt: "Das Sozialzentrum ist leider stark betroffen, es gibt erkrankte Bewohner und Mitarbeiter in verschiedenen Bereichen des Hauses", schildert