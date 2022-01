Zuschuss zum Klimaticket auch für Lehrlinge

Auch Lehrlinge bekommen 100 Euro, dieser Antrag der Freiheitlichen fand im Gemeindevorstand auch bei den anderen Fraktionen Zustimmung. Voraussetzung ist, dass die Jugendlichen und jungen Erwachsenen den Hauptwohnsitz im Ort haben.

Die Grünen wünschen sich außerdem eine breite Diskussion darüber, wie man die Öffi-Nutzung attraktiver gestalten kann. "Gut nutzbare und sinnvoll getaktete Öffis sind ein wesentlicher Beitrag zum Klimaschutz und zur Verbesserung der Lebensqualität der Menschen hier im Ort", sagt Gemeinderat Andreas Stefely, Verkehrssprecher der Grünen.

Die Ökopartei fordert auch Investitionen in die Infrastruktur. So ist an der Haltestelle beim neuen Gemeindeamt bisher kein ausreichender Wind-, Niederschlags- und Sonnenschutz vorhanden, auch Sitzgelegenheiten fehlen. Zusätzliche Haltestellen im immer größer werdenden Ort seien ein weiterer Wunsch der Bürger.