Zurück ins Leben: Stadt Wels startet Jugendkampagne

Das niederschwellige Angebot in den fünf städtischen Jugendtreffs wird wieder voll hergestellt und mit Kooperationspartner verbessert. Eine wichtige Rolle spielen dabei an mehren Samstagen die Tage der offenen Tür. Zudem will die Stadt den digitalen Raum für Jugendliche weiter öffnen.

Veranstaltungen und Aktionen werden auf den Social-Media-Plattformen beworben. Bei der schrittweisen Öffnung sollen Jugendliche von der digitalen Jugendarbeit profitieren und diese auch mitgestalten. Das während der Covid-19-Pandemie gestartete Jugendtelefon bleibt weiter als Hotline bestehen. "Durch #RESTART sollen Jugendliche noch stärker animiert werden, das Angebot der Stadt zu nutzen", sagt Jugendreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß (FPÖ).

Mit demselben Thema beschäftigt sich auch die Arbeiterkammer. Kürzlich kam es zum Austausch mit 30 Teilnehmern beim Onlinedialog des Jugendnetzwerkes Wels. In einer Blitzumfrage gaben die Teilnehmer an, dass sie seit Beginn der Pandemie bei den Jugendlichen Entwicklungen wie Motivationslosigkeit, soziale Isolation, Angstsymptome, Aggressionen und vereinzelt auch Suizidgedanken festgestellt hätten. Zusätzlich erschwert die Coronakrise Jugendlichen den Berufseinstieg. Jobs und Lehrstellen fielen weg.

"Wichtig ist es, den jungen Menschen positive Sichtweisen aufzuzeigen und mit ihnen Ziele zu vereinbaren", erklärt Marlene Baranyik, Leiterin eines Pro-mente-Jugendprojekts in Ried und Wels. Besonders wichtig seien Zuwendung, Empathie und Hilfe zur Selbsthilfe. In diesem Zusammenhang fordert die AK neben anderen Hilfen mehr kostenlose psychotherapeutische Angebote für junge Menschen.