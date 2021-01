Es ist angerichtet in der Halle 20 am Welser Messegelände: Dutzende Helfer warten in den sieben Teststraßen auf Personen, die sich per Antigen-Schnelltest auf das Coronavirus testen lassen möchten. Auf bis rund 1300 Tests pro Tag sind Personal und Infrastruktur hier laut Krisenstab des Landes ausgerichtet. Seit Montag gibt es die dauerhaften Testmöglichkeiten an 45 Standorten in ganz Oberösterreich.