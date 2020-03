Zoo Schmiding digital besuchen

Seit kurzem gibt es die Möglichkeit, die Tiere digital zu besuchen. "Unterwegs im Zoo mit Beatrice" nennt sich das neue Format. Beatrice, Spross der Betreiberfamilie Artmann und ein junges Mitglied des Schmidinger Zoopädagogikteams, besucht mit ihrer Handykamera verschiedene Tiere im Zoo. Es entstehen kurze Videos, die, versehen mit einigen spannenden Hintergrundinfos, auf der Zoo-Homepage www.zooschmiding.at, auf Facebook, Instagram und Youtube zu sehen sind. In der ersten Folge kann man zum Beispiel die Fütterung der Pelikane beobachten, in Folge zwei geht es zu den vom Aussterben bedrohten Säbelantilopen. "Wir möchten mit diesen Videos einigen Menschen in dieser schwierigen Zeit eine Freude bereiten", sagt Beatrice.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Krenglbach Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.