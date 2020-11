Zirkus in Not: Marchtrenk hilft

Heuer wurden die Artisten und Dompteure vom Corona-Lockdown heimgesucht, der heute in Kraft tritt. Ohne Einnahmen wird dem Zirkus die Lebensgrundlage entzogen. Allein die Futterkosten für zahlreiche Tiere wie Kamele, Pferde, Ziegen und Hunde sind beträchtlich. Als Bürgermeister Paul Mahr (SPÖ) über die missliche Lage des Zirkus informiert wurde, stellte er spontan eine Subvention in Aussicht. Damit sollen die gröbsten Sorgen der Zirkusfamilie und ihrer fünf Kinder abgewehrt werden. Der Grundeigentümer, wo der Zirkus seine Vorstellungen geben wollte, zeigte sich tolerant und erlaubte einen weiteren Verbleib. Auch aus der Bevölkerung kamen zahlreiche Hilfsangebote. "Das zeigt mir, dass in Marchtrenk ein sehr gutes soziales Klima herrscht", freut sich Mahr über die menschliche Anteilnahme.

