Zigarettendiebe unterwegs: Mehrere Automaten aufgebrochen

In der Nacht auf Sonntag brachen bisher unbekannte Täter in Stadl-Paura einen Zigarettenautomaten einer Trafik auf und entwendeten die enthaltenen Zigarettenpackungen und das gesamte Bargeld. Die Täter konnten mit einem silbernen Mercedes in Richtung Schwanenstadt flüchten, die genaue Schadenshöhe ist nicht bekannt.

In Thalheim bei Wels kam es in derselben Nacht zu einem weiteren Versuch mehrere Zigarettenautomaten aufzubrechen. Diese blieben jedoch erfolglos, die Automaten konnten nicht geöffnet werden und es entstand lediglich ein Sachschaden.

Am Samstagabend und Sonntagmorgen kam es in Gunskirchen zu weiteren versuchten Einbrüchen in Zigarettenautomaten. Die Täter konnten die Automaten jedoch ebenso nicht öffnen und es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.